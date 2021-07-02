喬友大樓各樓層使用狀況。（圖／中時新聞網製表）

彰化火車站前地標喬友大樓失火釀成4死慘劇，初判起火點位於2樓，而黑煙上竄高樓層，位於9樓的防疫旅館雖無明火，但卻有4人罹難。一名在火災中倖存的旅館房客上網娓娓道來與死神擦肩的詳細過程，直說等待救援過程中，開窗與待在房間都是死，引起網友議論。

該名倖存者的友人於2日在論壇《PTT》回覆文章，分享自火場倖存的過程，他說，6月30日晚間6時，因在隔離中吃完晚餐就入睡了，卻在睡夢中被火災警報嚇醒，但旅館隨即廣播是誤觸，外頭則陸陸續續傳來消防車的鳴笛聲，當時外頭沒火光也沒濃煙。

倖存者分享，晚上8時許出現了些火光，但他心想沒接到旅館通知，猜測是附近失火，但半小時後，房間內開始出現臭味與煙霧，同時間市公所的社會課打電話通報，他居住的旅館失火，要他趕緊逃命，殊不知，打開房門後眼前一片煙霧瀰漫，視線幾乎為零。倖存者說，當時他遇上一位消防員要他回房間拿濕毛巾擋門縫，並掩住口鼻趴在地面上等待救援。

晚間9點，煙霧已半入侵倖存者的房間，他持續讓掩住口鼻的毛巾維持濕潤；晚間9時30分，衛生局與市公所社會課先後來電，要他待在原地等待救援；晚間9時40分，仍然不見人來救援，他便打了119通報是房客，告知房號後繼續趴在地上救援；晚間10時，依舊未脫困，再打了119後同樣得到繼續等待的回覆。

最後在晚間10時30分許，倖存者發現房間內的空氣已不足以讓他呼吸，他決定開窗是死，待房也是死，就打開窗呼吸外頭的濃煙，並用手機的手電筒向外求援，又過了十分鐘左右，他聽見房間外有人聲趕緊拍打房門，最後才順利被消防員開門救出，並爬上雲梯車載去醫院，開啟了更無聊的住院生活。

文章曝光後，不少鄉民在留言區痛批，「這旅館會不會太扯... 火災還隱匿？」、「6點到8點這兩個小時怎麼回事」、「真恐怖 差點就死了」、「太址了吧，明明有兩小時可以逃命」、「你這是地獄的經歷」、「等待過程很焦慮吧，拍拍」。