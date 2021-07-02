受到美股收高激勵，韓國股市2日早盤也上漲，不過，韓國疫情似乎有加溫趨勢，使得Kospi漲勢受到抑制。最後，大盤收3,281.78點，跌0.28點或0.01%，周線也跌0.64%，為7周以來首跌。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率則上升。

韓國政府2日表示，由於新的群聚感染案例，以及Delta病毒高傳染性，根據最新統計，韓國每日新確診數為826位，創元月7日以來單日最大數量。

三星電子跌0.12%，而SK海力士也跌1.61%，Naver則漲0.24%。

外資賣超1303億韓元，約1.14億美元。

根據韓國最新官方經濟數據，由於農產品與原油產品價格上漲，韓國6月消費者物價指數(CPI)漲幅已連3個月都超過2%。外界擔憂，景氣快速復甦下，2021年韓國提前升息機率將大增。

一美元可兌換1,135韓元，韓元貶0.17%。同時，韓元周線也走貶0.64%。

韓國3年期公債殖利率，上升1.5個基本點至1.484%。