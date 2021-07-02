華碩OLED筆電黃金陣容再添生力軍！搭載4K OLED觸控螢幕的ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UX535)可大幅降低70%有害藍光，並通過德國萊因(TÜV Rheinland)、SGS護眼及PANTONE等多項認證，色彩精準、守護雙眼健康。AI降噪技術、WiFi 6高速連網與ASUS WiFi Master技術，遠距會議/學習通訊清晰、連線穩定，幫助用戶從容應對疫情時代多變腳步。

ASUS ZenBook Pro 15 OLED選用15.6吋極窄邊框4K UHD OLED螢幕，高畫質細膩逼真、色彩呈現栩栩如生，高達88%螢幕佔比帶來沉浸式觀看體驗。配搭第10代Intel Core i7處理器與NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti獨立顯示卡，繪圖效能強大，最高16GB記憶體與1TB PCIe 3.0 SSD疾速儲存裝置，創作時多工運算得心應手，是平面設計及影像工作者最佳利器。獨家5.65吋ScreenPad 2.0智慧觸控板，類智慧型手機介面與應用程式提升工作效率，亦能透過快速控制功能，將ScreenPad做為第二螢幕使用。ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UX535) 綠松灰，建議售價：NT$64900。