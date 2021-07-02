擁有E級突出上圍的香港女星白雲有個跟台灣藝人撞名的藝名，身材火辣的她雖然已婚，仍不吝展現傲人身材，更被網友封為香港波神。近日她在IG秀出自己穿浴袍的辣照，低胸快開到肚臍，雙球呼之欲出，還有網友發現她右胸有神秘黑暈，懷疑她差點露點。

33歲的白雲5年前和曾參選香港先生的江俊霖結婚，婚後她轉戰當網紅、Youtuber，曾來台灣墾丁拍攝潛水熱點的介紹影片，片中她穿著多套比基尼，除了秀出潛水美姿，魔鬼身材更嶄露無遺，也為此人紅是非多，她曾為此槓上酸民，直言：「喜歡性感是我的事，你不喜歡可以，但不可以說性感是下賤」。

白雲曬照片差點露點。（圖／翻攝自snowybai IG）

近日，白雲開心宣布考到「人魚M1證書」，並坦言：「人魚真的是個大挑戰，在水中的優雅自在，絕對要靠多年的努力！接受挑戰，向M2、M3出發」，透露雖然自己早就會自由潛水，不論是閉氣或是潛到深處都沒問題，但人魚潛水講究的是韌性、舞蹈編排，不僅要先學點瑜珈，最難的是下水後下半身不能動，讓她腳幾度撞傷流血。

近年因新冠肺炎影響，許多藝人的工作生活都受到打擊，白雲也不例外，4月她突然「腦洞」大開曬出自己推行李箱的照片，直說：「拖著行李箱那一秒，連我自己都以為是要趕飛機，有種想衝到機場，飛哪裡都無所謂的感覺。一顆想飛的心。」2天前她又發文：「想要一個粉紅色的世界，想要粉紅色的白雲」，照片中她大露事業線，引來網友驚問：「差點露點？」、「都跌出來了」、「差一點點就見到粉紅色的世界」。