因應疫情三級警戒配合政府防疫，台視週六外景實境競賽節目《綜藝3國智》暫停戶外錄影，為讓居家防疫觀眾朋友不無聊，本周六7月3日晚間8點推出疫情期間限定特別企劃「疫起看新3國智 Online」，將平時的遊戲PK拉到網路，改採線上錄影方式，讓主持群隔空對抗，由關主黃豪平於棚內把關。

黃豪平透露因為遠端錄影，還會看到一些平常不會遇到的畫面，反映出大家平時最真實有趣的一面，笑說聽到哈孝遠的媽媽在一旁大吼大叫，主持群則爆料哈媽媽其實在幫兒子作弊，哈孝遠玩「支援前線」都是靠著媽媽在一旁幫忙才過關，哈孝遠說：「因為她很想紅，題目一出現，我媽跑的超快。」瑪麗捕槍說：「哈孝遠跟本是媽寶！」威廉打趣表示：「媽媽那天跑成這樣、差點扭傷。」

黃豪平表示：「遠端錄影最有趣的地方是大家家中網速不同，遊戲玩到一半，就看到瑪麗突然定格，不過我們團隊都很厲害，設計出就算網速不一也不影響結果的遊戲內容，還是一樣很好玩。」

受到疫情影響，黃豪平近來活動多為居家型態，不是在家裡玩遊戲直播就是拍片，也接到不少遠距演講或主持的案子。少了和《3國智》主持群拌嘴的日子，黃豪平心中還是感到有些寂寞，他說：「在家裡耳根子清靜很多，但也還是很懷念跟大家打打鬧鬧的感覺，希望疫情可以趕快過去，到各地去錄影。」