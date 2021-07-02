吳申梅的〈天燈〉日前推出「加油版」。（音圓唱片提供）

吳申梅的新專輯《天燈》宣傳受疫情影響暫時喊卡，趁近期待在家的時間變多，她透過網路直播分享烹飪、運動，陪粉絲互動、談心，意外吸引許多品牌注意，紛紛邀請她合作業配，半個月就冒出七支，分別有電蒸鍋、真空機、氣炸鍋、口罩、麥克風、貓砂和果乾，儼然成為「業配女王」。

業配滿滿讓她窩在家一刻不得閒，由於要求完美，吳申梅從腳本、想梗、造型、拍攝都不假手於他人，開玩笑自稱想梗想到「頭皮發麻」，得好好補腦。吳申梅謙虛表示：「真的不敢當，但真是出道以來，從來沒有的尊榮耶。」坦言心頭有「小鹿亂撞」的感覺，開心到要飛上天。

台灣三級警戒延至7月12日，演藝界大團結紛紛推出振奮人心的抗疫歌，吳申梅的〈天燈〉日前推出「加油版」，邀集各行各業共27位專業人士，在吳申梅帶領下共同獻聲、齊唱《天燈》，她說：「雖然百業衝擊，但《天燈》加油版象徵大家仍在各自崗位堅守不懈，就像每盞溫暖的燭光一齊照亮整個社會，努力守護最愛的家人。」