日本國立精神暨神經醫療研究中心等團體，針對新冠肺炎疫苗接種意願對2萬3000多人進行大規模問卷調查，結果顯示有11%不想打，多為39歲以下年輕人，主因是擔心副作用。

日本放送協會（NHK）報導，國立精神暨神經醫療研究中心等團體今年2月透過網路進行接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗的問卷調查，對象為全國15歲到79歲的民眾，共收到2萬3000多萬人回答。

結果顯示，回答「想接種疫苗」者有35.9%，「想視情況接種疫苗」者有52.8%，「不想接種疫苗」者有有11.3%。

若從年齡層看回答「不想接種疫苗」者的比例，15 歲到39歲的年輕人有約15%不想接種，相較之下65歲到79歲僅約6%，年輕人不想接種疫苗的比例約是老年人的兩倍以上。

在不想接種疫苗的原因方面，最多的原因是「擔心副作用」有73.9%，其次是「不認為有效」19.4%。

國立精神暨神經醫療研究中心指出，有些年輕人從社群網站等接收到沒有根據的資訊而決定不打疫苗，希望他們能去厚生勞動省的網站確認正確資訊，再重新思考接種疫苗的意願。