轉眼間2021年已經過了一半，不少單身者都希望能早日遇到對的人，尤其下個月8月14日正是一年一度的七夕情人節，知名命理專家艾菲爾老師在臉書粉絲團公開居家招桃花祕訣以及相關禁忌，如果想要得到好姻緣，就要避免陪同他人去抓姦，或收養親戚的孩子，可同時提醒身邊的朋友一起遵守，即可順利提升戀愛運！

因2021年桃花位在「正南方」，艾菲爾老師指出，可在客廳正南方的位置擺放花瓶，並放入顏色鮮豔的紅色或粉色鮮花，花束必須為雙數，如果是玫瑰則必須先將刺剔除，並在旁邊放上一個音樂盒，記得時不時轉動音樂盒，讓金屬聲震動一旁的水，以旺桃花。

而在每逢初十五的月圓之日，也可在自己的臥室，桌上放上一杯月老茶或是花茶，誠心的向月老禀告名字、年齡和居住地址，誠心說明理想對象的類型，說得越仔細，月老就能越快幫你牽對紅線。過了10分鐘後，再把茶水喝完，即可完成奉茶許願儀式。另外，以下4大招桃花守則也務必遵守：

▍1、多陪朋友去相親

相親的場合是充滿桃花的地方，能夠助旺本身的桃花運，說不定朋友沒有遇到喜歡的對象，但你卻能和其他人意外看對眼。

▍2、多參加喜慶的宴會

老是把時間花在工作上的話，即使有再好的桃花運也會錯過，建議想脫單的人多往外跑就對了！而婚宴場所是喜氣滿滿的地方，可以吸收到幸福的能量。

▍3、不要陪別人去抓姦

抓姦的場合通常有著混濁的氣場，同時也很容易看到過於赤裸的畫面，很可能把你身邊的好桃花嚇跑。

▍4、避免過繼或撫養親戚的孩子

過繼或是扶養有血緣關係的孩子，較容易阻斷自己的子女緣。假使親人的家境有困難，建議可用物資或金援方式去協助會更適合。