國內疫情延燒一個半月，民眾與第一線醫護都為受疫情所苦，然而在煩悶這波疫情下，選擇用感恩的心情來面對疫情，進而轉換成具體行動致敬前線醫護人員是更具正能量的。國民黨新竹市長初選候選人林耕仁對於醫護人員在前線的辛苦感到非常不捨與感謝，特別邀請新竹牧場蕭有皇總經理一起準備營養關懷便當，並致贈給國泰醫院以及台大新竹分院的第一線醫護。

暖心小卡關懷便當，林耕仁再挺醫護。(圖:截自林耕仁臉書)

林耕仁提到，非常感謝醫護人員每天站在防疫的最前線作戰，不論是篩檢作業、施打疫苗，甚至到照顧病患，這些工作都需要暴露於高風險中，醫護要穿著緊密的防護衣，連喝水、上廁所都相當不便，更別提到能好好吃一頓飯，在炎熱的夏天汗流浹背之外，還不時後要被情緒性的民眾指責，身心肯定都相當疲憊，林耕仁同時也再次呼籲民眾，一定要耐心的等待疫苗施打，體諒醫護救人的辛苦。

網友大讚這便當看起來太好吃，哪裡有賣?(圖:截自林耕仁臉書)

新竹牧場蕭有皇總經理則表示，食品和餐飲業在這波疫情下也受衝擊非常大，但他聽到林耕仁的善行號召，感動的立即響應，畢竟，只有第一線為民眾救護的醫護能守住自身健康，醫療量能才會充足，民眾也才能安心防疫，一起挺過這波疫情，因此互相關懷跟體諒相當重要。

林耕仁說，選擇致贈營養的暖心便當，雖然不是山珍海味，但是希望能夠讓醫護人員吃到熱騰騰且營養的食物，轉換成接下來奮鬥的動力，特別的是每個便當都附上林耕仁對醫人員的感謝小卡，期待這份小貼心能夠成為支撐他們的後盾。

網友也在臉書紛紛對此大讚「這段時間阿仁哥一直往前線送物資，真的很有心」、「吃到熱的食物很感動！」、「感謝語錄很貼心欸」，林耕仁希望能夠藉由一次次的行動，把感激之情化為具體作為，去關心新竹市的每件事、去照顧新竹市的每個人。