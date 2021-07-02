新竹縣政府保留3000劑疫苗，提供縣內孕婦接種。（莊旻靜攝）

新竹縣獲配16800劑莫德納疫苗，2日開放接種，這批疫苗中有3000劑保留給孕婦，縣長楊文科、衛生局長殷東成2日上午前往中國醫藥大學新竹附設醫院，關心孕婦接種疫苗狀況，楊文科也指出，若產檢院所非疫苗合約院所，可請醫師開立轉診單，至衛生所接種疫苗。

此波疫苗已經到貨15000劑，優先安排給第1至3類、第5類住宿型機構住民及洗腎腎友、第6類孕婦及75歲以上長者，楊文科表示，孕婦都能完成接種，可就近在產檢醫院施打，「請準媽媽們不用急」。

新竹縣提供孕婦接種疫苗的合約醫院包含東元綜合醫院、中醫大新竹附設、新竹臺大生醫竹北院區、仁慈醫院、臺北榮總新竹分院5家，已有超過900名孕婦預約，各院所均還有名額可預約，詳情可至衛生局網站查詢。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，在接種疫苗前，婦產科醫師會評估孕婦及胎兒狀況。婦產科主任蘇聖淵表示，醫師會檢查孕婦是否發燒、呼吸道疾病、食物藥物過敏及是否有施打疫苗等，並評估胎兒的心跳、活動力、羊水量等，接種後孕婦也需於醫院觀察15分鐘。

院方也建議，孕婦接種疫苗後多注意胎兒活動狀況，注射部位可能有紅、腫、痛，及身體肌肉與關節疼痛、疲勞等副作用，少數人可能出現發燒，如果不舒服超過48小時，應盡速就醫。