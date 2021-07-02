黃偉晉（右起）、邱鋒澤、陳零九一起主持八大《娛樂百分百》。（八大提供）

八大綜合台《娛樂百分百》節目日前在節目官方YouTube頻道，開播首集線上版「凹嗚狼人殺」，立刻擠進YouTube發燒排行榜TOP7，不到一天時間，累積超過30萬人次觀看、吸引上千則留言，主持人黃偉晉、邱鋒澤、陳零九得知迴響熱烈，表示：「能透過線上版的方式再次跟大家互動，真的覺得很棒！」

主持群分享「凹嗚狼人殺」線上版加深遊戲難度，對戰過程更刺激，陳零九表示：「第一次體驗後覺得有點不習慣，因為我是屬於觀察型玩家，透過視訊有所受限，也讓我覺得更有挑戰、更新鮮！」黃偉晉也坦言：「錄製線上版時，大家因為在自己的空間，也變得比較有安全感，露餡時，瞎掰的理由也變多，導致不容易看穿對方身份，也讓遊戲變得更有趣。」

影片一上架獲得大批網友一致好評，網友留言表示「『娛樂百分百』真的不停在刷新狼人殺版本」、「謝謝娛百實現大家想看節目的慾望」、「疫情之下也有方案克服，太喜歡娛百了」、「第一次看到線上版，真的不輸棚內的精彩程度」。