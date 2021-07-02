台南市1日開打莫德納疫苗，首日2300人完成施打，由於長輩接種意願踴躍，市長黃偉哲今天表示，隨著下一波疫苗2萬9400劑5日到來，5日將開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分接種，8日開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者接種。

衛生局長許以霖說，第一批莫德納4萬4800劑送抵台南，昨天開打，各區施打情況踴躍，首日有2300人完成施打，依照疫苗抵達進度，首批先開放75歲以上長輩施打，第二批下修開放到70歲、第三批開放65歲，依年齡往下依序施打，希望讓市民能盡快接種到疫苗。

針對環南市場今天出現41例確診病例，黃偉哲也說，台灣整個疫情發展有一定曲折，屏東枋山1個禮拜前碰到Delta病毒，上周日台南有安南區家庭群聚，一個家族8人確診，每天都有不同情況，就一一拆解，一一面對。

至於台南市是否有跟環南市場有間接、直接相關？不論是送貨貨車司機或是去採購的批發商等，目前為止還沒有接到台北市政府或中央流行疫情指揮中心提供訊息。許以霖則說明，2周前針對第一線農漁禽畜交易市場群聚感染案，迄今完成1182人接種，預估會打到2092人，且相關81人篩檢都陰性。