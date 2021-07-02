對於愛情很被動又不知變通的男性又稱為「木頭男」，搜狐網命理專欄點名，獅子座、金牛座、摩羯座的男性最不懂另一半的心思，常常因為不解風情而惹怒女友，堪稱是眾人公認的戀愛白癡。

▍1.獅子座

獅子男並不是不懂情調，而是他們自認的情調往往不是對方想要的，偏偏他們又是很有主見的人。獅子座的人在戀愛中，會全力給愛人自己最珍惜的東西，但他們卻經常忘記問對方是否需要或喜不喜歡。因為平常獅子座總是大而化之，對感情雖然癡情專注，但卻不太擅長討女友歡心，其實他們遠比想像中更木訥和不解風情，建議與他們交往要多包容，因為愛面子的獅子座都有一顆脆弱的心。

▍2.金牛座

金牛男只是外表看似不解風情，其實內心很善解人意。在戀愛中，他們會默默為另一半付出，也甘願為愛承受壓力，常常在細節上溫暖另一半，雖然沒有鮮花，也沒有甜言蜜語，但他們會用實際行動來證明自己的真心。因為金牛座很務實，不喜歡虛華的東西。不過有時把自己的心思藏得太深，反而無法讓對方發現他們的用心良苦。

▍3.摩羯座

大多數摩羯男都有大男人主義，他們不是不懂女生的心思，而是不想懂！對他們來說，唯有對自己有利的事情才值得努力，沒有利益的東西他們絕對不會花心思。在戀愛中，摩羯男對於認可的事情可以順從另一半，但不認可的事情就很難迎合對方，也極少為了討好奉承而違心。在與戀人交往時，他們思考的是如何過好最實際的生活，而不是製造驚喜或浪漫。