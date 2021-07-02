立法委員鄭運鵬、黃世杰與鑀德恩企業股份有限公司（EDWIN）至桃園市政府消防局捐贈2100件防水隔離衣，由消防局長謝呂泉代表受贈，希望讓消防救援的兄弟姐妹，能有多一層通風方便的保護輕裝備。

消防局統計，今年1到6月執行緊急救護勤務達5萬2千餘趟次。因應COVID-19疫情，目前緊急救護勤務除原防護裝備外，需另加穿防水隔離衣、N95口罩及護目鏡，如為專案防疫勤務再升級加穿C級防護衣以確保出勤人員安全，降低感染風險。另今年以來，消防局出勤防疫勤務已達1349車次，後送總人數達1478人次，其中確診人數高達739人，救護勤務相當繁重。

消防局局長謝呂泉表示，非常感謝2位立委及鑀德恩公司以實際行動支持消防人員，對於執行防疫勤務有莫大幫助。在疫情嚴峻情況下，消防人員站在防疫最前端，守護民眾安全，而這隔離衣就像戰士最強而有力的防護罩守護第一線同仁。