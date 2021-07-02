潔美李寇蒂斯新作《月光光新慌慌：萬聖殺》將率先在威尼斯影展放映。（UIP提供）

62歲好萊塢資深女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）以《月光光心慌慌》系列電影知名度大開，日前獲選今年第78屆威尼斯影展​終身成就金獅獎，她表示：「對於影展以這種方式授予我如此榮譽，我感到自慚形穢」，並謙虛說道：「我在這行工作的時間，應該還不太可能足以領到終身成就獎。」

潔美李寇蒂斯在19歲時首挑大梁，於經典恐怖片《月光光心慌慌》擔綱女主角，所飾演保母洛莉史特羅德遭面具殺人魔追殺，悽慘崩潰的尖叫聲自此一炮而紅，還獲得「尖叫女王」稱號。

潔美李寇蒂斯除了成功的演藝生涯外，致力於慈善相關事業，也在出版界有所成就，晉身暢銷童書作家。從1993年至今，與插畫家勞拉（Laura Cornell）共同創作13本兒童繪本。威尼斯影展總監阿爾貝托巴貝拉（Alberto Barbera）表示，這些作為奠定她歷久不衰且不被抹滅的全球藝術家地位。迄今逾40年頭的演藝生涯，主演了逾40部電影，都在在提醒大家她的才華，結合了智慧、機智、耐力和純粹勇氣，是多麼令人難忘的巨星。」

1978年上映的《月光光心慌慌》43年來一共發展了12部系列作品，潔美李寇蒂斯在2018年回歸主演的《月光光新慌慌》，上映後締造全球票房2億5千萬美金（約新台幣70億元）的驚人成績。今年秋天上映的最新續集《月光光新慌慌：萬聖殺》是她第6度演出該系列，電影先將在威尼斯影展放映，對她來說別具意義。威尼斯影展將於9月1日至11日舉辦，終身成就獎頒獎典禮將於8日舉行。