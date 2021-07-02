花蓮縣政府等多個藍營執政縣市委由敏盛醫療體系旗下盛弘醫藥，購買500萬劑BNT疫苗，日前向食藥署送件提出申請，但遲遲未獲中央回覆，花蓮縣長徐榛蔚今天在疫情記者會上再次呼籲中央，能比照永齡基金會、台積電、慈濟模式，授權地方政府採購疫苗，徐榛蔚說「人命關天」，蔡總統也曾表示疫苗採購「越快越好」，期盼中央儘速核准地方採購疫苗案。

為能獲得政府授權地方政府購買新冠肺炎疫苗，國民黨主席江啟臣2日與花蓮、南投、雲林與台東4縣縣長共同發表對總統蔡英文的公開信，強調「救人如救火，救人不能等！」盼能比照永齡基金會、台積電與慈濟基金會的模式，以專案方式授權地方政府採購疫苗。

徐榛蔚下午在每天召開的線上防疫記者會表示，「人命關天」，國家因疫苗之亂，人民無法全面施打，導致社會民不聊生、百業蕭條，花蓮等縣市依循永齡基金會等民間團體、企業的模式，委由敏盛醫療體系旗下盛弘醫藥，向食藥署提出採購疫苗申請，「申請模式、文件都一樣，但迄今仍未收到答覆」，徐榛蔚說，蔡總統曾說過「越快越好」，仍期望中央政府能授權地方政府採購疫苗。