中油洩油汙染琉球、恆春海域至今11天，油汙尚未全部清除，污染部分海岸與漁港，屏縣府為此重罰中油。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

中油洩油汙染琉球、恆春海域至今11天，油汙尚未全部清除，污染部分海岸與漁港，屏縣府為此重罰中油。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

中油洩油汙染琉球、恆春海域至今11天，油汙尚未全部清除，不僅導致部分海岸受汙染，琉球鄉小琉球、琉球新（大福）、杉福漁港及恆春鎮山海、紅柴坑等5個漁港區也遭殃，屏縣府為此對中油祭出重罰，依3法規總計裁罰365萬。

「重罰中油！」屏縣府指出，針對琉球鄉小琉球、琉球新、杉福漁港及恆春鎮山海、紅柴坑等5個漁港港區，因中油洩油遭到汙染，縣府除向中油依漁港法處每個漁港10萬罰鍰外，也分別針對琉球、恆春海域依海洋汙染防治法各處150萬罰鍰。

此外，另針對汙染縣府所公告的「琉球水產動植物保育區範圍生態棲息地」部分，依漁業法裁處15萬罰鍰，共計開罰365萬。對此，琉球居民雖稱「罰得好」，但仍憂心生態的破壞問題，目前水面上看起來、油汙是清得差不多，但就怕真正的汙染已滲透水下。

相較琉球海域的油汙已初步清除，恆春部分還在清理中，縣府說，針對恆春油汙案，中油累計至6月30日止，已出動雇用的958名人力、75艘船及水上摩托等除汙，已清理約6.2噸廢棄物，預計4日前可完成清汙。

對此，後灣居民期待能加速清汙，居民稱，目前後灣海域雖未受油汙影響，但油汙會隨海流漂散，近來吹西南風，若油汙未清除或控制好，可能會漂到後灣汙染到潮間帶，這對周遭生態會造成有很大的影響。

中油大林廠外海卸油浮筒於6月22日凌晨外洩重油至海上，當天近中午時刻，油汙上岸汙染琉球鄉海岸及漁港，屏縣府雖緊急應變，迅速清油汙將汙染影響降至最低，但中油針對海上殘油未能掌握，導致油汙在6月26日清晨上岸汙染恆春鎮山海漁港至紅柴坑漁港間海岸及漁港。