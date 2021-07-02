社區有需要，永慶就去那！今(2)日宏恩綜合醫院在懷生國中施打莫德納疫苗第一天，永慶房屋忠孝復興店到場力挺醫護，盧凱暉店長帶著店內近15位夥伴，送上60份愛心便當、飲料給辛苦的醫護人員，替他們加油打氣。盧凱暉店長開心地說，醫護英雄吃飽才能打仗！希望盡點綿薄之力，用餐點溫暖他們的胃，謝謝每位堅守在崗位上的防疫前線人員。

而代表接收的宏恩綜合醫院疫苗設站總指揮林翠珍表示，全國防疫警戒升至3級以來，許多前線醫護人員扛起防疫重任，工作量增加不少，相當感謝永慶房屋忠孝復興店特地到場給予鼓勵。除了贈送餐點之外，甚至提前搭好30頂防疫帳篷，讓施打疫苗的長者和陪同家屬不用風吹日曬雨淋，提供更到位的服務。

今日白天最高氣溫達36度，永慶房屋提供充足帳蓬，讓等候接種疫苗的民眾，不用曬太陽。(圖/永慶房屋提供)

防疫帳篷是疫情接種關鍵時刻非常重要的物資，盧凱暉店長說當初和醫院接洽時，原本預計只需搭建20頂帳篷，但和院方實地現場評估後，考量戶外等候區範圍較大，避免讓長輩曬到太陽，認為應再增加10頂，從聯繫廠商、協調資源，短短一天之內帳蓬完全到位，高效率的暖心之舉讓醫院工作人員超驚訝！

台北市義村里里長潘明勳分享，永慶房屋一直是社區好夥伴，謝謝忠孝復興店同仁協助，從校園內到校園外帳篷搭好搭滿，協助長者更舒服順利地施打疫苗，更對第一線防疫工作助益良多，經紀人不僅主動攙扶長輩上下車、協助使用輔具，並撐傘帶長輩進入接種站，更發放礦泉水，提醒爺爺奶奶補充水分、預防中暑，暖心作為溫暖長輩與家屬的心。

而身為懷生國中疫苗接種站總指揮的校長陳政翊也說，每次舉辦校慶活動，都會請永慶協助支援帳蓬，今天看到永慶夥伴主動來當志工，現場幫忙指引動線、分擔許多事物，減輕工作人員負擔，與社區、醫護齊心對抗疫情，真的非常感謝！

永慶房屋忠孝復興店同仁事先準備礦泉水與面紙，提醒長輩在戶外等候接種時，一定要慎防中暑、記得多補充水分。(圖/永慶房屋提供)

為熱血挽袖民眾擋豔陽 永慶響應捐血

公益美事再添一樁！全台血庫缺血嚴重，台北朝陽扶輪社與台灣仁本生命事業集團董事長特助陳聖文，6月27日在大安區瑠公公園舉辦捐血活動，而負責協辦的光武里里長韓修和第一時間聽到主辦單位有帳篷需要，馬上就聯繫永慶房屋仁愛圓環店，希望能提供兩頂帳蓬，讓現場工作人員與熱心里民，有遮蔭避暑之處。

活動當日天氣炎熱，永慶房屋經紀人貼心地準備礦泉水，讓有需求的民眾能飲用，更協助主辦單位引導等候座位區排隊動線，遵守社交距離，做好分流避免群聚。陳俊佑店長表示，雖然疫情嚴峻，大幅減少民眾捐血意願，不過因為現場都有落實防疫規定，可以看到許多善心人士安心挽起袖子捐血，永慶很開心能夠參與其中，感謝主辦單位與韓修和里長的邀約。

台灣仁本生命事業集團董事長特助陳聖文(左一)和光武里里長韓修和(右二)，邀永慶房屋仁愛圓環店一起響應捐血活動。(圖/永慶房屋提供)

做社區的好鄰居！永慶房屋長期深耕社區，總是能看到一群「永慶人」，應援社區商圈各式活動，從沒缺席過。今年五月中以來，國內新冠肺炎疫情嚴峻，永慶不僅購置近萬副防疫面罩給雙北地區的在地里長和大樓管理員，同時提供防疫帳篷給醫院和社區，迄今已經突破300頂，永慶房屋本著「同島一命」精神，為抗疫貢獻一己之力，串成台灣最堅強的防疫力量。