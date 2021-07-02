桃園市新增3本土案例，其中案15012、15013是同住離婚夫妻，曾與桃園超級傳播者案13091、案14096有接觸。桃園市衛生局長王文彥呼籲，若曾跟案10391郭姓、案14096張姓、案14590李姓友人有接觸，卻沒被匡列，請主動與衛生局聯絡安排採檢。

桃園市長鄭文燦表示，桃園目前目前居家隔離422人，降低許多，其中案15012、15013，是中壢指標個案13091外圍朋友圈衍伸接觸個案，有症狀到醫院採檢後確診。

另外1確診者案15011因居住地點離新莊輔大醫院較近，有症狀去採檢確診，目前追蹤感染源，家人已經匡列隔離。

王文彥說明，案15011在1日就醫採檢確診，因為他一直居家辦公，因此匡列4家人居家隔離。另外案15012、15013是離婚同住夫妻，1日有症狀確診，他曾與與6月14日確診的案13091、6月20日確診的案14096朋友圈有聯絡。

王文彥表示，誠懇呼籲跟案13091郭姓朋友、案14096張姓朋友、案14590李姓是朋友圈的民眾，基於你們、親友的健康，如果曾跟他們聯絡，「我們沒有找到你，請跟衛生局聯絡。」他說，衛生局會盡全力協助，安排採檢，希望知道的朋友也告訴他們這群人。

王文彥日前曾說明，案13091交友比較多元、複雜，另外他已經插管治療，因此不容易疫調。