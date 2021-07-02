奧斯卡主辦單位美國影藝學院2日宣布今年新會員名單，共新增395名新會員，包含今年大放異彩的韓片《夢想之地》演員尹汝貞、史蒂芬元、韓藝璃及韓裔導演李艾薩克鍾入列，足見得獎後的影響力；台灣方面，曾以《少年的你》獲香港電影金像獎最佳攝影的余靜萍獲邀，將具有奧斯卡獎的投票資格。

相較於去年819位入選者，今年則銳減近半。此外，為呼應好萊塢近來女權、多元種族意識抬頭，新會員其中有46％是女性、39％是有色人種及少數族裔，53％是來自美國以外的49個國家，企圖平反奧斯卡太白、男性主義霸權的爭議，也希望讓奧斯卡獎更具公信力。395名新會員中，有89名曾入圍奧斯卡金像獎，其中包括 25 位獲獎者。

新一任蝙蝠俠羅伯派汀森（Robert Pattinson）、以《哈樂黛的愛與死》任新科金球獎影后的安德拉戴（Andra Day）和麥克傑克森（Michael Jackson）的歌壇天后妹妹珍娜傑克森（Janet Jackson）等人皆榜上有名。此外，華裔美籍導演閻羽茜、香港知名服裝造型指導陳顧方、奚仲文等影人也加入其中。