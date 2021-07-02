北區麻園橋（北平路與華美西街路口）旁人行橋，3D彩繪以大口鯊魚衝出水面，畫面刺激緊張。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

3D彩繪圖樣設計空中吊橋，呈現探險的驚奇感。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中處處有景點！北區麻園橋旁邊的人行橋，2019年7月完工啟用，單側長20公尺、寬7.3公尺，因周邊鄰近住宅區及國中、小校區，學童眾多，市府建設局將馬路當畫布，彩繪圖像以探險、驚奇為主題，設計「鯊魚衝出水的大嘴」及「緊張刺激的空中吊橋」，期許孩子們未來充滿無限可能，並勇於挑戰未知人生。

市府推動都市河岸人行道美化作業，為台中各角落注入工程美學種子，建設局日前成功於北區麻園橋（北平路與華美西街路口）旁人行橋，導入台中人行橋首幅3D立體彩繪作品，以「水中生物」衝出水面及空中吊橋圖騰設計，營造活潑生動的俏皮氛圍，同時活化整體人行空間、豐富城市街道，讓經過的用路人眼睛為之一亮。

建設局長陳大田說，「以人為本」的原則在城市發展中是非常重要理念，城市除美麗建設之外，人文藝術也是不可或缺的元素，如何將藝術融入公共建設，發揮相當程度的巧思，這次人行橋的3D彩繪成功吸引路過民眾注意，備受好評，將成為範例。

兩幅地坪3D彩繪完成後塗上透明保護漆，避免行人拍照時摩擦使顏料掉漆，由於大雨過後，地坪較濕滑，建設局貼心於人行空間前後貼有警告標語，提醒經過的民眾雨天小心行走、勿奔跑。