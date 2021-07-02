大里區立德里7月1日10點起開放領取吳宗憲捐贈的快篩劑，不少里民陸陸續續來領取，進門前先做好實聯制，並依序排在門外，保持室內不超過4人以上。（黃國峰攝）

綜藝天王吳宗憲以PGTalk執行長身份，捐贈全國各里長辦公室11萬劑新型冠狀病毒快速檢測試劑，中市大里區立德里已到貨500盒，里長江和樹1日開始對有登記的里民發放，呼籲里民備而不用，有症狀再來使用，並感謝吳宗憲對防疫工作的付出，一早已有不少民眾到里辦領取，表示快篩僅能及早知道身體狀況，希望能盡快打到疫苗。

立德里辦公室，辦公桌上堆著滿滿的由吳宗憲捐贈的快篩劑，里長江和樹也早早公佈消息可來領取，不少里民一早就陸陸續續來領取，進門前先做好實聯制，並依序排在門外，保持室內不超過4人以上，江和樹也一一提醒領到的民眾，資源有限，有相關症狀再來篩檢，若驗出陽性，也不一定就是中鏢了，請將用過的採撿試劑密封好，帶著盡快至鄰近採檢所，進一步採檢，並請不要搭大眾交通運輸工具。

江和樹表示，感謝吳宗憲對防疫工作的付出，接到可以申請快篩劑的訊息後，就由里辦這邊統整，民眾只要下載PGTalk APP並登記後，就可獲取1份快篩劑，目前已到貨500盒計2500劑，民眾展示已於APP中登入的訊息即可領取，提醒民眾，有症狀或與確診者足跡重疊再使用，若不會使用，請帶至醫院，請醫師操作。另登錄PGTalk僅輸入電話及姓名，且它也不會去審核你輸入的是否為真名，收到認證碼後，若不喜歡可以馬上刪除，不會有個資外洩的問題。

領取的陳先生表示，有這很好，如果自己有症狀，馬上來使用，若發現是陽性，那麼在第一時間趕快到醫院去確認，免得有症狀自己還以為只是平常的感冒，而再傳染給家人，或知道自己與確診者足跡重疊，就可馬上拿來使用，這樣自己安心、家人也安心，但最終還是要有疫苗可打。

江和樹2日表示，1日起開放領取，每日領取時間是10點至19點，11小時內2500劑僅剩100多個，索取非常踴躍，有需要的民眾趕快來立德里辦公室領取，，但記得要先下載PGTalk APP並登記好，因為必須認證碼才能領取，民眾領取後，也請到大里快篩群組，留言「已領取」，我們好統計數量，再次感謝綜藝天王吳宗憲提供免費快篩試劑供民眾使用。