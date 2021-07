國民黨智庫去年舉辦兩場「中華民國-美國線上論壇」,今年再拉近日本,擴大論壇規模。與會成員一致認同,台海和平攸關亞太區域和國際局勢的穩定,馬政府任內兩岸及台日關係極其平穩,而美國將繼續維持台海戰略模糊。

國家政策研究基金會6月16日舉辦「中華民國-美國-日本線上論壇」(ROC-US-Japan Online Forum 2021),由基金會國家安全組林郁方召集人主持,與談人包括國民黨主席江啟臣、國政基金會副董事長連勝文、美國前代理亞太助卿董雲裳(Susan Thornton)以及日本東京大學國際關係教授川島真(Shin Kawashima),會議主題為「台灣海峽軍事衝突的可能性(A Possible Armed Conflict in the Taiwan Strait)」。

江啟臣在開場白中強調,台海、東海和南海的問題攸關亞太區域的和平與穩定。外界原以為拜登上任後,美中關係會有所改變,雙方的敵對態勢會減緩。然而,目前看來,美國對中國大陸的基本態度及戰略並無改變,只有方式做了調整。拜登採取類似傳統「集體防衛」的作法,尋求結合盟友共同對抗中共,在美國疫情受到控制後,華府隨即展開一連串行動。6月13日的G7峰會公報也首次加入台海和平的重要性,顯見台海議題已成為國際社會關注的焦點。

江啟臣表示,國民黨與民進黨雖都強調台灣的重要性,但某些政策與做法並不相同。中國國民黨的國家戰略目標為:一、確保中華民國主權;二、維護台澎金馬的安全;三、加強國際參與。中華民國要達成上述目標不能完全依賴選邊站,而是既要和美國保持密切的互動,也要和中國大陸維持友好關係。

在對談過程中,與會者都認為,不論在地緣政治或東亞安全上,台灣愈來愈重要。民主價值一直是歐美日與中共爭執的焦點,而台灣的民主價值觀則和西方民主國家相近。美國和日本很重視台灣,與台灣的關係越來越好。所有與會者也認為,馬政府時期的兩岸關係相對穩定且可預測,當時兩岸仍維持官方溝通管道,雙方關係和諧,美日兩國政府都感到處理對台關係比以前輕鬆許多,華府和東京藉此機會加強與台灣的非官方關係,可是這樣相對平穩的狀態在蔡英文上任後就被打破了!

此外,與會者皆認為美國的兩岸政策必須維持「戰略模糊」,此政策成功維持了過去數十年的台海和平局勢,而拜登政府已重申採取戰略模糊,應不致改採戰略清晰的政策。拜登在對台關係方面,應會遵循過去美中台關係架構,包括一中政策、三個公報、台灣關係法及六大保證。然而,美國對台政策逐漸出現官方色彩,台美軍事交流也持續強化,這些都讓北京認為美方在挑釁。更重要的是,拜登以民主對抗獨裁的方式打造印太地區的穩定和平,也引發北京疑慮。顯而易見地,拜登政府不希望兩岸擦槍走火,但也不會讓北京當局誤以為美國很軟弱,如果中共試圖改變兩岸現狀,美方也會有所反應。

連勝文指出,兩岸關係的終極目標在維護穩定與和平,歷史證明,戰爭沒有任何好處,戰爭是殘酷的。台灣現在有一個很奇怪的觀念,認為支持兩岸和平就是向中共投降,這是台獨人士的想法。兩岸年輕人已在網路上開戰,彼此想法差異很大,非常危險。有些政治人物甚至鼓動戰爭,非常不道德。