環保署2日進行台南市柳營科技工業區開發計畫環差專案小組會議，預計規劃興建廢棄物處理設施，增加收受區外事業廢棄物進行處理，設立焚化爐每日處理80噸廢棄物，並接收區外廢棄物進入，環評委員認為，台南市政府應評估引用最新廢棄物焚化處理設施及污染控制技術等，須把相關評估內容提出後，9月底前補正擇期再審。

開發單位台南市政府表示，由於第一期及第二期園區產業用地已全數出售已營運，廠商共計 45 家，已營運面積為72.60％ 由於工業區進駐廠商所產生一般事業廢棄物量達每日40公噸，原先規劃的永康資源回收廠容量已可預見不足，因此考量開始興建專責處理單位。

經過會議討論最終做出結論，要求開發單位評估引用最新廢棄物焚化處理設施及污染控制技術等，依據最新各項環境品質標準（含空氣、廢水、廢棄物等），重新進行本案變更後對環境之影響評估及減量推估，並檢討改善整體環境保護措施及環境監測計畫。