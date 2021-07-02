台北外匯市場新台幣兌美元今(2日)盤中一度觸及28元大關，終場收在27.99元，貶值8.6分，收在一周來的新低，也是連續第2天呈現貶值走勢，成交金額12.35億美元。

新台幣兌美元匯率開盤以27.94元開出，貶值3.6分，盤中最高來到27.903元兌1美元，升值0.1分，最低為28元兌1美元，貶值9.6分。

台股今日開高走低，收盤小跌3.79點，收在17710.15點，成交值6070.8億元，三大法人同步賣超，其中，外資及陸資賣超199.89億元。