新台幣連2貶 收27.99元一周新低 貶值8.6分 16:342021/07/02 中時新聞網 曹逸雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北外匯市場新台幣兌美元2日收在27.99元，貶值8.6分。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今(2日)盤中一度觸及28元大關，終場收在27.99元，貶值8.6分，收在一周來的新低，也是連續第2天呈現貶值走勢，成交金額12.35億美元。 新台幣兌美元匯率開盤以27.94元開出，貶值3.6分，盤中最高來到27.903元兌1美元，升值0.1分，最低為28元兌1美元，貶值9.6分。 台股今日開高走低，收盤小跌3.79點，收在17710.15點，成交值6070.8億元，三大法人同步賣超，其中，外資及陸資賣超199.89億元。 力達-KY股東會 通過每股現金股利1.11元 好業績加高股息支撐 桂盟股漲3％ #新台幣匯率 #美元 #台股 #外資 #匯率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦媒大漲百元 股價衝上二千元 11:522021/07/02 財經 《韓股》KOSPI周線 7周來首跌 15:582021/07/02 財經 6月財新製造業PMI 跌3個月新低 04:102021/07/02 全球財經 恩德科技2日股東會通過每股配0.1元現金股利 10:412021/07/02 財經 恒指半日跌462點 科指跌破八千 12:502021/07/02 財經 《電機股》和勤6月、Q2營收雙創次高 H2更旺 14:502021/07/02 財經 《國際社會》疫情拉警報 韓每日確診創半年新高 10:522021/07/02 財經 《集中市場》傳產護盤無功 外資2天狠砍379億元 15:242021/07/02 財經 滬指半日跌1.6％ 深創板跌2.4％ 12:232021/07/02 財經 桃園＋5 2例國軍醫院醫護家屬 04:102021/07/02 地方新聞 長榮解封首日開平後股價忽漲忽跌 塑化、紡織股急拉 09:182021/07/02 財經 財經熱門新聞 長榮解封首日爆大量 多空交戰還得防「二度入獄」 - 財經 《國際經濟》美眾院通過7150億美元基建法案 - 財經 - 時報資訊 通膨壓力快爆炸 IMF不忍了喊明年提前升息 - 財經 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 - 財經要聞 - 工商時報 長榮出獄第1天 散戶要追？專家洩答案跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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