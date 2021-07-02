血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 反遭市場會長當場爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

環南市場驚傳41人確診，指揮中心與北市府合作召開記者會，並將設立前進指揮所，萬華區立委林昶佐也現身記者會，拿起麥克風猛嗆台北市長柯文哲，未料竟遭市場會長林勝東當場洗臉，被罵到啞口無言的林昶佐當下兩眼無神表情也曝光，遭網友截圖直呼「太經典」、「看到快笑死」。

PTT網友在八卦版PO文表示，自己看到那段，邊看邊笑，就順手打逐字稿給沒空看影片或台語不流利的人看，還把林昶佐被嗆當下兩眼無神表情截圖給大家看，鄉民也紛紛推文：「想表忠誠被洗臉，可憐哪」、「閃兵就算了，被嗆到閃尿」、「畫面太美，有夠好笑」、「政客活該被洗臉」、「要嘛閃遠別來要嘛別講幹話，當場樁腳洗臉」、「他忘了自己不是在網路上」、「被罵就算了，還是被支持者罵」、「真的是面如死灰XD」、「活該被嗆，老百姓只想知道現在該如何處理，不是在那聽你嗆聲」。

林昶佐意外遭洗臉後，當場楞在原地兩眼無神，被網友KUSO「我是誰？我在哪？」 (圖／PTT、來源台視新聞)

環南市場群聚風暴延燒，目前已達41人確診，指揮中心指揮官陳時中與柯文哲也在上午召開聯合記者會合作防疫，待陳時中與柯文哲發言結束後，林昶佐拿起麥克風，先是強調自己與指揮中心有保持聯繫，沒想到越說越激動，怒罵柯文哲說廢話、動作慢。

柯文哲原本拿起麥克風想回應，此時原本一直默默在一旁的林勝東突然搶走麥克風，爆氣回嗆林昶佐「疫情爆發後，你有為中正艋舺區的人說過話嗎？沒有麻，枉費我那麼挺你，你也只會吐槽別人，還要我來吐，疫情發生後，你有來過環南關心過我們嗎？」，讓林昶佐頭歪一邊、兩眼無神，愣在原地不知所措。

記者會結束後，林昶佐上前找林勝東溝通解釋。(圖／中時新聞網直播)

記者會結束後，林昶佐也急忙找林勝東溝通解釋，對此林勝東表示，兩人其實熟識已久，只是實在看不下去林昶佐整天捧中央，卻不來關心市民，疫情爆發後更是只打過一通電話給自己，選前選後完全不一樣，真不知道林昶佐為萬華人做了什麼。尷尬的是，事後林昶佐準備接受訪問時，又遭另一名攤商嗆：「回去，不用採訪，要演戲可以去電視上，別在這邊演，滾！」