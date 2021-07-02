暨南大學邀請專家，評選「南投農好食」伴手禮。（暨南大學提供／廖志晃南投傳真）

南投縣茶葉種植面積與產量，都居全國之冠，鹿谷等8大茶區各擅勝場；咖啡主要產區在國姓、魚池鄉及埔里鎮，占全台產量1／3；南投縣政府與暨南大學，推動「南投農好食」品牌，並舉辦伴手禮評選，提升咖啡與茶的伴手禮質感與形象。

南投縣是茶的故鄉，每年舉辦的世界茶業博覽會，已成為茶業界年度盛事，去年茶博吸引72萬次到訪，創造1.7億元產值；咖啡更是屢屢在國內、國際競賽中奪大獎。

「南投農好食」好咖、好茶伴手禮，評選標準包括包裝美感、攜帶便利性、在地特色與市場發展性﹂南投縣咖啡與茶業者踴躍投件，主辦單位聘請產、官、學共7位專家評審，針對每項伴手禮進行審慎評分，在激烈的討論下，遴選出茶與咖啡金獎、銀獎、銅獎。

南投縣農業處長陳瑞慶表示，南投縣咖啡與茶產業產質俱佳，與暨大協力辦理好咖、好茶評選活動，甄選具品牌行銷潛力咖啡及茶產業業者，期待能把「南投農好食」的品牌概念深化，擴大咖啡及茶農特產品能見度，促進咖啡及茶產業升級，達到產官學合力，發展地方伴手禮的綜效目標。

國立暨南國際大學副教授兼育成中心主任黃裕智說，暨大致力於推動在地特色產業加值轉型及升級，讓產業經營型態更趨多樣化與精緻化，此次好咖、好茶伴手禮甄選活動，投件踴躍且競爭激烈，除了恭喜得獎者，暨大也將結合教育部USR計畫、科技部大地計畫，繼續陪伴南投縣茶與咖啡產業持續升級，並協力行銷推廣。