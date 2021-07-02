有些生肖男沒錢時，是愛家好男人，不過一旦有錢後，他們就可能會動歪腦筋，甚至漸漸露出本性，說話因有錢而變大聲，對家人也越來越沒有耐性，近日《靈匣網》分享5個有了錢後，就容易變壞的生肖男。

1.生肖蛇

生肖蛇男不善言辭，外表給人冷漠沉著的印象，但實際上他們內心充滿激情，身上沒錢時就非常低調，不喜歡參加活動，也不願與朋友聚會，但等他們身上有錢後，生肖蛇男就判若兩人，以前不敢說的話或做的事，一下子就會講出來，甚至變得肆無忌憚，做一些讓人無法理解的事情，可說是有錢就容易變壞的類型。

2.生肖牛

生肖牛男給人穩重又可靠的感覺，看起來非常老實，但實際上他們精明能幹，身上沒有錢時，他們任勞任怨，但會將所有心思都放在賺錢上，沒有精力去想其他事情，不過等到他們有錢後，生肖牛男將不再低調謙虛，會一改以往的個性，高調出席各種宴會，隨意請客送禮，當有人誇讚或阿諛他們時，生肖牛男內心會得到極大滿足。

3.生肖馬

生肖馬男個性好勝，凡事都想做到最好，沒錢時仍堅守本分，非常可靠，且做事認真又嚴謹，在家中地位低微，讓他們內心感覺很壓抑，因此等到他們賺夠了錢，第一件事就是到處張揚，變得肆意妄為，甚至不把別人放在眼裡，說話、做事沒有分寸，在感情方面變化也很大，對於主動示好的女子，無論是否有興趣，他們都不拒絕也不答應，任由發展。

4.生肖龍

生肖龍個性自信又驕傲，在結了婚又沒錢的情況下，家中大小事幾乎都由妻子做主，由於賺得不夠多，因此他們也不會多講什麼，且常會主動與身邊的人打成一片，很有親和力，不過等生肖龍男口袋有錢後，他們隨著家庭地位的提升，不僅會對家人指手畫腳，甚至可能將曾經友好的人拋開，總是感覺自己高高在上的。

5.生肖兔

生肖兔男外表看起來溫文儒雅，但實際上他們目的性很強，無論做什麼事，或交怎樣的朋友，都是有目的的，口袋沒錢時他們會將重心放在家人身上，不過一旦有了錢，他們說話聲量就變大了，脾氣也會變得特別大，時常對家人發火，有些已婚的生肖兔男還會在外花天酒地，或與酒肉朋友吃喝玩樂，讓妻子非常傷腦筋。