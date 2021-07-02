三級警戒解封前，台北市環南市場再爆41名確診個案，震驚台灣社會，台北市長柯文哲回憶，今夜凌晨1點半，亞東醫院團隊仍在確認檢體狀況，意外發現有41人確診，因此他半夜被叫醒，當下就決定休市，且市場只出不進，天一亮就將陽性個案送至醫院和防疫旅館。

綜觀北市整體疫情概況，柯文哲分析，從5月中至今已有下降趨勢，原先陽性數下降很快，近期卻出現零星個案，顯然社區還有潛伏傳染源，因此昨日才做大規模PCR採檢，用3大集團軍，台北榮總負責濱江市場，環南市場由亞東醫院執行，北市立聯合醫院則守萬大市場和國小。

柯指出，昨日共做了7413個檢體，今明2日還有1800人，因為在批發市場進出者並非每天來，沒辦法一天做完。萬大市場有7例個案，其中4位為舊案，是過去曾感染、解隔離的人，其CT值大於30，感染他人的機率不高。濱江市場則有4例，因此封了12攤、停業3天。

「昨晚10點環南市場中才做出2個案。」柯回憶，今日凌晨1點半，亞東團隊還在徹夜做檢體，他還在半夜被叫起床，說總共有40人染疫，當下就決定休市，並調度警察局管控市場「只出不進」，天一亮就將個案送進醫院、防疫旅館，今天會把疫調做完，明天會匡列完接觸者。

柯分析，這41個裡面，真正屬於環南市場攤商只有12個，很多都是外圍的捆工、搬運工和附近的人，且大部分都是無症狀患者，其中在市場做工做苦力的人都年紀較輕，所以市府等於是透過大規模PCR，把無症狀黑數全部都撈出來。