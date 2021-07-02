【旅遊經 編輯部報導】夏令時令食材中──黃雞魚，究竟是雞？還是魚呢？答案為魚，是一種外觀特徵為魚體頭部與胸鰭呈現鮮黃色，喜歡棲息在暖水、高鹽度的岩礁區或人工魚礁區的外圍寬闊水域，通常會成群結隊在近海和外海之間洄游的魚種，事實上被稱為三線磯鱸，也俗稱為「黃雞魚」！

黃雞魚(圖片：新北市政府漁業處提供)

黃雞魚(圖片：新北市政府漁業處提供)

鮮凍黃雞魚 (圖片：新北市政府漁業處提供)

新北市東北角海域水質清澈，加上位於大陸沿岸流與黑潮交會點，海水營養豐富，因而吸引各種新鮮海中生物，讓漁民也能在這裡補獲各類海產。而這個季節的漁獲總類繁多，如這「三線磯鱸」！

貢寮區澳底漁港的漁民蔡家源表示，由於貢寮澳底外海有投放人工魚礁正好吸引黃雞魚到此洄游，因此東北角的漁民常開著漁船在澳底外海以一支釣漁法釣獲黃雞魚。夏季的黃雞魚身型更趨肥厚緊實，漁民常常釣魚給家人加菜。蔡大哥表示黃雞魚肉質細緻且無細刺，非常適合老人小孩食用。

小朋友愛吃香香酥酥的乾煎黃雞魚 (圖片：新北市政府漁業處提供)

小朋友愛吃香香酥酥的乾煎黃雞魚

黃雞魚是非常容易在家料理的魚，最簡單就是乾煎黃雞魚，將魚解凍後，將魚身划幾刀抹鹽除去水份後以慢火乾煎，使其表面呈現金黃酥脆，灑點胡椒鹽就非常好吃了。

黃雞魚鮮魚湯進階版，可以一魚二吃，則可以選擇將黃雞魚片成魚片，魚身放入瓷盤，加入薑絲、淋上醬油、米酒、味霖後放入電鍋(約一杯水)，蒸完再加入青蔥絲就是超級美味的清蒸黃雞魚，黃雞魚的魚頭魚尾則加入薑煮成魚頭魚尾煮薑絲鮮魚湯。

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圖片：新北市政府漁業處提供