為因應台北市批發市場爆發群聚感染，台北市長柯文哲祭出「關門打狗術」，從全面快篩、打疫苗開始，再到日前的大規模核酸檢測（PCR），為得是搶在疫苗發揮效果前，將可能的感染者全部撈出來，防止他們感染其他社區的人，但環南市場爆出41人確診，表示社區黑數多，未來將考慮做地區性普篩。

回顧北市疫情爆炸過程，柯文哲指出，5月中萬華阿公店傳出確診後，北市進入社區感染大流行，學理上高峰後會有次波感染，因此當發現果菜市場有感染個案後，21日就啟動相關市場大型快篩，至今已有13日，期間做了3步驟的計畫。

柯說，首先市府在21日到24日進行大規模快篩，共計做了5104人，其中快篩陽性有28個，PCR陽性則有17個，但他發現，萬華地區的大型批發市場特色有三，首先是人很多，每日進出者高達1萬人，第二是成分複雜，從大老闆到苦力都有，社會階層跨距大，第三則是流動性高，進出的人並不固定，不是每天都會來，因此連快篩造冊都很難。

面對這種狀況，柯說要用「關門打狗戰術」應付，既然疫苗是解決疫情的終極手段，就讓在此流動的人全打疫苗，因此6月21日到7月1日間，總共替1萬4000多人接種，畢竟要求這些人每周篩檢成本太高，但疫苗發揮效用須要14天，期間市府再讓這批人重做篩檢，把可能的感染者全部撈出來，防止他們感染其他社區的人。

除了上述快篩、打疫苗之外，北市也從7月1日展開大規模PCR計畫，昨天篩檢7000多人，今明還有3000人要做，加起來有1萬1000多人。柯說，這3階段有戰略邏輯，但環南市場出現41名確診個案，表示社區裡面無症狀的黑數還蠻多的，因此覺得「普篩好像要做」。

柯也秀出批發市場防疫專案報告，內容指出北農從5月12日到今天有103個案，環南則從5月15日到現在有97個，戶籍分佈以新北最多，這是台灣做疫調的盲點，因為疫調是以居住地為主，做完才會通知台北，才會有確診攤販沒上班，但隔壁攤還在上班的狀況。

因此，柯決定拜託北市立聯合醫院副總院長璩大成幫忙，和新北市資料交換，這段時間雙北的疫調速度有變快，因為台灣疫調制度問題，造成很多一開始的反應比較慢，但現在大概都解決掉。