中選會今天委員正式通過把原訂8月28日公投延至今年12月18日，對此，核四公投領銜人黃士修表示，延期至12月18日，屆時保證不會再有疫情嗎？疫苗施打率能達到群體免疫嗎？因此，不在籍投票才是真正的關鍵。國民黨與民眾黨皆已提案召開立法院臨時會，希望民進黨能夠從善如流，不要再以私利考量，長年阻擋不在籍投票法案。

黃士修說，公投確定延期，對民進黨來說，好處是避免疫苗民怨的報復性投票，以及有更多時間砸資源做宣傳，期望能將藻礁案和核四案翻盤，對公投領銜人來說，不用擔心三級警戒之下，投票率太低導致公投被封殺。

黃士修表示，中選會副主委陳朝建主張的移轉投票，更是不需要修法的最簡便形式，戶政系統可立即處理，因此希望行政機關能夠及早準備，請數位政委唐鳳督導協助，不應消極等待立院修法進度。

黃士修提及，針對民進黨編制5700萬元預算進行公投宣傳戰，在財力上無法抗衡，僅呼籲對政策議題就事論事，不要再用網軍抹黑手段，對老百姓進行認知作戰，應站上辯論台堂堂正正對決，讓每位公民走進投票所，共同決定國家的未來。