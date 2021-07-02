光學鏡頭廠-大立光(3008)訂7月8日舉行法說會，公布第2季財報，並說明第3季展望，港系外資在大立光法說前發布最新報告，維持大立光「持有」評等，目標價微幅調高至3020元，今天大立光股價以平盤作收。

大立光第2季營運飽受缺料及智慧型手機需求疲弱影響，累計4月及5月合併營收為67.56億元，若依大立光所提供「6月拉貨動能看起來跟5月差不多」，大立光第2季營收恐低於第1季，也是連兩年第2季比第1季差。

大立光7月8日法說會，除公布第2季財報，也將說明第3季營運展望，由於蘋果新機拉貨啟動，市場預估，大立光第3季營運可望擺脫第2季谷底。

港系外資在大立光法說會前發布最新報告指出，為反應非蘋智慧型手機需求平淡，我們將大立光第2季營收下調20%，由於電子供應鏈零組件缺料及價格上漲問題可能延續到年底，且智慧型手機需求疲弱，我們預期非IC零組件升級將放緩，儘管大立光可以同時生產VCM及鏡頭，我們認為，2023年以前，VCM對大立光獲利貢獻有限，維持大立光「持有」評等，目標價微幅調高至3020元。