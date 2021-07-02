嬌生公司（Johnson & Johnson）周四晚間宣布，其單劑型新冠疫苗在對付Delta變種病毒與其他新出現的病毒株仍展現強大的效力，也能提供持久的保護力。

該公司表示，數據顯示接種嬌生疫苗者的免疫反應可持續至少8個月，並表示其疫苗的有效性達到85%，亦有助於預防住院和死亡。

嬌生表示，僅注射一劑嬌生疫苖就能產生強烈的中和抗體反應，且能持續8個月之久。

根據世界衛生組織，最早出現在印度的Delta變種病毒將成為全球主要的冠狀病毒變異株。嬌生表示，接種其疫苗者對包括Delta在內等所有變種毒也都產生強大的中和抗體。

Delta變種病毒使印度的新冠肺炎確診病例激增，導致該國單日染疫死亡人數為全球之冠，該變種病毒並迫使英國將原訂於6月下旬解封的時間延後一個月。

嬌生在同行審閱之前，先將數據提交給開放式的生物學預印本資料庫網站bioRxiv。

此前輝瑞-BioNTech、莫德納（Moderna Inc）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）等疫苗製造商也都表示其新冠疫苖對快速傳播Delta變種病毒仍然有效。