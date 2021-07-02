大田(8924)5月營收創近11年來的新高，6月雖因盤點因素營收將較5月下滑，不過，目前產能仍處在滿載狀態，法人樂觀預期6月營收表現。今年下半年美系客戶追單及日系客戶新品將出貨，法人樂觀預期，第3季營收將與第2季差不多，維持在高檔的水準。

大田美系客戶持續追加訂單，日系客戶的新產品將出貨，產能維持滿載生產，法人指出，若以當前訂單出貨的安排來看，第3季營收可望與第2季相當，日系客戶的新產品毛利率不錯，第3季毛利率表現可望優於第1季。

大田產能持續滿載，今年將打破上半年業績表現優於下半年的傳統模式，法人樂觀看待，下半年營運比上半年更好。由於北美下場打高爾夫球的人數持續增加，新加入者積極參與，高爾夫球行業景氣榮景可望維持，明年業績增長依舊可期。

據NGF的資料顯示，北美下場打球的人數持續增加。在去年基期已墊高之下，5月回合數繼續年成長18%，較2017-2019年的均值也有明顯提升，累計年成長33.6%。另外，Golf Datatech的資料顯示，2021年5月高球設備的零售銷售與2019年5月對比，鐵桿及木桿成長都超過4成、Wedges成長3成、推桿和球成長都逼近3成。另外，球袋、鞋類、手套都全數成長%。從以上產業的數據觀察，說明北美高球運動參與的人數增加，帶動多項高球產品的銷售也有明顯成長，而且因為有新加入者的參與，研判行業景氣榮景將能走得更久。目前大田訂單能見到已能看到年底，甚至有些產品已開始洽談明年上半年的訂單，預期公司明年仍能保持高獲利的狀態。