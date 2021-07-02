美股雖於隔夜集體走高，然港股高開0.11%後，隨後全日低走。
周五香港恆生指數收跌520.0點或1.80%，為28307.95點。國企股(H股)跌246.49點或2.31%，為10416.90點。
科技指數下跌3.28%，失守8000點。指標重量級股全面下挫，阿里巴巴跌3.6%，報212.0港元；騰訊跌1.6%，報574.5港元；美團跌值5.1%。三大股(ATM)拖累大盤。快手跌5.9%；百度跌3%，京東跌1.5%。
華虹半導體跌5.0%；中芯國際跌2.9%。美光對艾司摩爾下訂多台EUV。
外電報導，阿里巴巴創辦人馬雲和副主席蔡崇信將多數阿里持股抵押給銀行，以求取龐大貸款。
汽車股大跌3.6%，為表現第二差的板塊。吉利汽車跌4.7%，報23.3港元；比亞迪跌11%，報221.2港元；長城汽車跌2.4%。
奈雪的茶上市第二天續跌，跌3.27%，報15.56港元，低於IPO定價的19.8港元。
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