北市副市長黃珊珊遭爆事前就透過友人Ben得知好心肝董事長許金川要疫苗，北市衛生局長黃世傑突然請假1個月，但2日卻銷假現身，直言「黃珊珊建議我請假」。黃珊珊下午在防疫記者會反指，因政風處要調查禾馨診所施打非前三類疫苗的事，衛生局底下同仁欲言又止、稱「程序上可能有些長官的指示」，有不敢說的話，她才找黃世傑談，是黃世傑提出請假。

議員張斯綱質詢是否「被請假」，黃世傑點頭坦言「有那個味道」。黃珊珊表示，她知道黃世傑去市議會有做一些回答，但主要是禾馨診所事件被政風處展開調查，內部也做行政調查，衛生局底下同仁有些話欲言又止，稱程序上可能有些長官指示，因此有不敢說的話，她要請黃世傑離開，同仁才願意面談說出。

黃珊珊說，她跟黃世傑說，調查期間，因有些利益衝突須迴避，黃世傑也希望不影響公正性，黃世傑就提出請假，而她希望調查結束後，事情釐清，才不會造成更大問題。