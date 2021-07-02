林昶佐遭環南市場攤商嗆聲 柯文哲：講543的老百姓不想聽

立委林昶佐上午在環南市場遭攤商嗆聲，對此，台北市長柯文哲說，對小老百姓講，他們關心的是疫情什麼時候會過去，或怎麼在疫情下討生活，這才是他們關心的，所以你去講一些五四三，老百姓不想聽，事實真相就是這樣。

北市環南市場爆發群聚感染，衛福部長陳時中和台北市長柯文哲等人皆到環南市場舉行記者會，而立委林昶佐今也到現場，並嗆柯講廢話，豈料，竟遭自治會長林勝東怒嗆，對此，柯文哲說，對小老百姓來講，他關心的是疫情什麼時候會過去。

柯文哲指出，我昨天到寧夏夜市，他們已經50天沒有營業，沒有收入，所以他們會珍惜開業的機會，下令環南市場停市3天，對攤商損失很大，這些人一旦確診，還要隔離14天，不能上班，對老百姓來說，關心的是疫情何時過去？怎麼在疫情下討生活？講一些五四三，老百姓不想聽。

至於林昶佐質疑北市防疫效率很差，柯文哲表示，大規模PCR是在苗栗電子廠事件後，台灣才開始建立，過去1年多台灣根本不做篩檢，因為PCR能量低，一直到5月病例暴增，整個台灣才開始買機器，包括聯醫的機器也是6月才完成設置。

柯文哲直言，在今年5月15日之前，台灣PCR檢測能量低，到苗栗電子廠事件後，台灣才開始慢慢建立大規模PCR的能力；至於環南市場、第一果菜市場做PCR跟苗栗電子廠差異在哪，柯說，電子廠是員工住宿舍、名冊固定，果菜市場造冊就相當不易，因為人數多、成員複雜，柯文哲說，不要後見之明，大家都很努力。