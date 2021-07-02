彰化市喬友大樓大火，釀成防疫旅館4死22傷，房客投訴，「9610」房客緊急逃生衝到1樓，有警察看見緊張地上前告知他「回房間去」彰化分局今天下午提出影片證明，是請他到空曠的地方去，絕無喝斥房客回房間。

這名投訴者表示，6月27日入住防疫旅館。30日發現濃煙，趕緊跑下去，但沒想到衝到1樓遇到警察，警察要他「回去房間」，他說要去空曠地方警方還堅持，他向警察說「如果要罰錢那就罰錢吧！」才逃過火劫。

彰化警分局今天下午提出說明，強調，警察同仁絕無喝斥9610房客回房間。表示關遇到9610房客，時序是20點38分遇見民生路派出所警員陳建國。20點38分警員陳建國以無線電向所長吳宗翰反映，現場有一位隔離的旅客要上去，所長請他待在空曠無人的地方，請他不要再上去。20點39分李副分局長到場做協調，以手勢請民眾立即至空曠處。

彰化縣政府表示，火災責任歸屬，檢調都在調查，王惠美也強調，火災現場救命比防疫重要，防疫就是為了救命。

這次火災的救災現場沒有統一指揮中心，房客不知要聽旅館、消防或者警方，王惠美表示，會將強防疫旅館安全訓練，事件也會進行總檢討。