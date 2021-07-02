台中市府勞工局2日與勞動部職業安全衛生署中區中心，突擊檢查民間工程聯合檢查，有工地施工架開口未有防墜設施。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府勞工局監督業者做好職業安全衛生設施及管理工作，2日與勞動部職業安全衛生署中區中心，聯合實施大型建築工程勞動突擊檢查，違反《職業安全衛生法》事業單位共有17處，其中3處有立即危險之虞，市府要求違法事業單位停工並改善，總計處分87萬元，勞工局持續監督改善情形，為勞工職場安全把關。

近日台中市民間工程發生多起因防護設備不足，造成職業災害不幸案件，勞工局副局長羅群穆今日和勞動部職安衛生署中區中心主任萬榮富，率隊突擊稽查大型建築工程地。

主要檢查重點以2公尺以上開口部分是否設置護欄、護蓋或安全網等防護設備、塔吊吊掛作業時是否管制人員勿進入吊掛物下方，另營建用升降機是否具備合格證等。

市府配合中央，針對火災、墜落等高危險場所及營造業實施專案檢查，另因應疫情防疫，雖暫停辦理實體安全衛生教育訓練，但特別規畫職安衛生線上宣導會，藉由檢查與宣導雙管齊下，督促事業單位強化高危險作業的防災作為，並落實自主管理，降低職業災害發生率。

勞工局長張大春呼籲，「尊嚴勞動、生命無價」是企業經營的核心價值，雇主應加強工安管理，並遵守職業安全衛生法令相關規定，讓每位勞工朋友都能平安回家。