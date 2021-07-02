林凡今辦線上記者會。（華納音樂提供）

林凡今（2日）透過網路舉辦新專輯《再見》媒體記者會，受訪提及她日前傳與交往約5年的日籍男友分手，她坦言雙方分處台灣香港兩地，受疫情影響一年半無法見面，難免影響感情，「溝通變得沒那麼好，那我們就淡了」；追問分手時間點，林凡猶如失憶般笑回「沒有細算」，爾後鬆口「算是今年初吧」？當時她不願說出「分手」兩字，很想與對方面對面釐清這段關係。

林凡去年才公開認愛，經營了五年的感情，如今戀情敵不過疫情而告吹，林凡坦言疫情絕對有影響到感情，「後來開始聯絡比較少了，有時候也沒有想要，從今天開始我們就是朋友，就是還是彼此關心的好朋友這樣」，並表示：「我覺得這是全新的開始，疫情有給大家很多改變，就覺得好吧，就多專心在新專輯上面，畢竟發專輯很困難很困難，就覺得說既然專輯也說再見，就好好專注在這上面。」

此外，林凡日前傳被女粉絲騷擾長達騷擾5年，直到現在內心還有陰影，「因為對方還是會時不時出現，現在不能出門，不會去EZ5唱歌，她就會在直播上，我已經把她封鎖，但她還是傳訊息給我媽」。該名女粉絲是透過朋友認識她，一開始兩人滿聊得來，某天對方突然說要出去玩，想寄明信片給她，林凡傻傻地就給出家裡地址，未料後來該女突然向她告白，林凡婉拒對方直言僅能當朋友，軟性溝通但該女置之不理，時不時到林凡自家外面徘徊。

前年聖誕節甚至出現拉扯事件，幸好林凡當時身旁有男性友人趕緊阻止，但林凡被該女抓傷，因此鬧上警局，林凡決定提告後，該女才稍微收斂，雖然沒出現在林凡面前，但仍透過各種方法想聯繫林凡，讓她忍不住直呼：「這個女生也是我生活中，需要說再見的一個人。」