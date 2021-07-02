台東連續22天零確診，2日起首度開放莫德納疫苗預約，預計於5日施打，但卻傳出有網路塞車、合作診所提前開放等情形，縣長饒慶鈴於防疫記者會中說，提前開放若查證屬實，將停止授權診所施打疫苗。

饒慶鈴說，這波疫苗施打共有28家醫療院所加入，其中新增診所有9間，卻遭民眾抱怨有診所已被事先預約，質疑有「偷跑」行為，饒表示，這對遵守規定預約的民眾不公平，已指示衛生局查證。

饒慶鈴指出，若查證屬實，最嚴厲處分就是停止授權診所進行疫苗的施打，她希望能28家醫療院所在統一規範下，一起完成疫苗預約及施打工作。此外，她也宣布全縣居家隔離、自主健康管理全數歸零，同時呼籲周末將至，請大家遵守防疫規範。

立委劉櫂豪建議台東縣府參考宜蘭縣、台中市及高雄市的作法，主動依民政系統造冊通知施打地點及時間，可減少長者預約、移動過程的不便與困擾，饒慶鈴回應，因中央撥給的疫苗有限，縣府採取電話和網路預約才能精準施打量；再者撥給疫苗的時間不足，為避免群聚，採取電話和網路預約最適合。

據了解，獲中央撥補1萬4000劑莫德納疫苗，扣除矯正機關753劑，台東共分配到13247劑，施打對象包括第1至6類與第8類人員。另5月9日前施打第1劑AZ疫苗者，則統一至榮民醫院施打第2劑。

另針對台北市環南市場爆發嚴重疫情，饒慶鈴表示縣內果菜市場、中央市場及肉品市場，目前已完成8成工作人員疫苗接種，並持續施打中，相關場域也增設防疫噴霧機隨時消毒。