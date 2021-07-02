(圖／武漢市兩岸交流促進會提供)

(圖／武漢市兩岸交流促進會提供)

6月30日午時，在這接近暑期之際，兩岸的莘莘學子共聚在金犢大講堂裡，仔細聆聽著來自湖北武漢的專業老師們，剖析著本次辛亥革命110年的文化創意命題，相較於今年其他的創意命題來說，辛亥革命的命題可謂是具有歷史文化傳承意義。

很多同學知道辛亥革命，但很多人卻不知道，辛亥革命・武昌起義的十月十日是將帝制推翻變成民主自由的首場起義，武漢則是辛亥革命的首起義之城，爾後各地方受到感召，陸續開始了民主運動，逐步邁向現代化民主自由的共和時代。

老師們在線上除了钜細靡遺的介紹首義內容，更深入淺出的介紹現在武漢的歷史文化景點以及精彩的荊楚文化生活方式，雖然去年武漢受到全球疫情的影響，但如今的武漢市容以及民眾生活熱鬧非凡，更甚過往，除了歷史景點黃鶴樓、美食景點戸部巷、更有現在全世界最年輕潮流，符合武漢世界設計之都之稱的曇華林以及聚集商業文創的楚河漢街，還有華中第一高樓666大樓的設計文創專區，這些滿滿的創作素材亁貨，將帶給兩岸青年的更多靈感，創造出耳目一新的辛亥革命110週年優秀設計作品，讓我們一起感受體驗，不一樣現代的辛亥精神，共同創造兩岸攜手同進的美好目標。

此次活動在十月份將在武漢市世界設計之都雙年展展開序幕以及世界設計大師線上點評交流活動，歡迎同學們踴躍報名參加活動。