防疫3級警戒，不能出遊，南投市郊的撼龍步道，成為民眾散步首選；南投縣長林明溱2日前往會勘，指示增設導覽指標，也要求觀光處優先改善破損鋪面、護欄，並施設鋼軌樁鐵網駁坎，紓解路旁沖刷及邊坡崩塌的危險。

林明溱率同觀光處長陳志賢及開發科人員，會勘撼龍步道沿線亟待改善的路段；林明溱表示，抗疫選擇健走是最好的運動，只要大家保持社交距離，全程戴口罩，走一趟撼龍步道，充分運動流汗，一定會有更好的體力，面對疫情的挑戰。

林明溱指出，撼龍步道是他在立委任內爭取經費，結合社區民眾齊心打造，歷經10幾年的擴充改善，將全長約2.5公里的步道，營造成包括櫻花林、木芙蓉花道、健康步道、血藤保護採種區及蜜源植物賞蝶區等特色；撼龍步道有可怡然散步的緩坡、陡峭挑戰體力的好漢坡，連結同源觀景鐵橋、同源步道及易經大學，非常適合老少早晚健走，往返走完大約1.5小時到2小時，1天的運動量就足夠了，是最好的抗疫養生的健康運動去處。

林縣長說，新闢的投139丙線工業路，是駕車通往撼龍步道最便利的交通幹道，包括文化路559巷、705巷、707巷及祖祠路交叉口，都將增設指示標誌牌，方便用路人辨識；另外，已經破損的卵石健康步道也將改成石板鋪面，斜坡路段也將修補，減緩步道旁的泥土沖刷流失，沿途倒伏的竹木等危險障礙物，也責成觀光處盡速雇工修剪排除，還有一處邊坡持續崩塌的彎道，將增設鋼軌樁加鐵網的駁坎，預計施設1.5公尺高的駁坎，以確實保護坡角。