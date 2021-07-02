武陵農場擁有長達1公里的的繡球花步道，每年初夏盛開，極為壯觀。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場將繡球殘花布置在賓館旁水池，花飄水上宛如日本禪意「花手水」。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

防疫三級警戒延長，武陵農場持續休園，繡球花等不到遊客，兀自盛開凋謝，園方利用殘花打造「繡球花池」，花飄水上宛如日本禪意「花手水」，盼用充滿燦爛陽光，色彩繽紛的繡球花為台灣祈福，一掃疫情陰霾。

繡球花白色及粉紅色花語是希望，紫色代表團聚，藍色象徵圓滿。武陵農場擁有長達1公里的的繡球花步道，每年初夏盛開，5公尺高「花牆」、「花瀑布」的景觀，極為壯觀，一直是網美、網紅及戀人相約打卡的秘密景點。

「花若盛開，蝴蝶自來。」副場長胡發韜表示，往年遊客爭相搶拍繡球花，今年花季歸於平靜，沒有遊客到訪，同仁利用由盛轉衰的殘花及過剩的花朵疏花，布置在賓館旁水池，藉由池水持續滋養花朵，愛護花朵，具有「惜花」、「惜緣」寓意，意外創造另一番美感。

胡發韜說，武陵的繡球花「花池」是首次創舉，開創新的浪漫繡球花「花池」元素，豐富繽紛武陵農場的景觀新亮點，更具「花手水」禪意，希望藉著繡球花池水，淨化、洗滌疲憊的身心靈，重新充電，用滿滿的正能量，重新再出發。

胡發韜提到，繡球花每一朵小花萼彼此都緊緊連繫，相依相偎，象徵心手相連，同島一命團結合作，共抗疫情。繡球花大大圓圓飽滿的外形，也象徵了台灣必將戰勝疫情，抗疫成功，走向圓圓滿滿，開創造新的繁華。