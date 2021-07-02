金門縣警局金城分局警備隊警員陳彥鈞利用勤餘進修，錄取警大二技僅有9個名額的交通學系，消息傳來同仁均與有榮焉。（金城分局提供）

金門縣警局金城分局警備隊警員陳彥鈞利用勤餘進修，錄取警大二技僅有9個名額的交通學系，消息傳來同仁均與有榮焉。金城分局長胡淑淨也以同仁代筆的「色藝雙全」4字祝福英挺的小學弟，未來在警大母校充實自己，開創自己的美好前程。

2015年警察專科學校32期畢業的陳彥鈞，以優異成績分發至金門服務迄今，目前在金城分局警備隊專責處理交通事故，平日工作認真負責，獲得長官肯定。他也利用勤餘及休假時間念書，此次錄取競爭激烈的警大二技交通學系，同事都誇他：「不簡單!」

金城分局在大門口張貼「狂賀」紅榜，裡裡外外喜氣洋洋，平常與同事打成一片的胡淑淨分局長代表致贈手工打造的木質鋼筆外，也由一組組長呂世注代筆寫下「色藝雙全」4 字送給未來的警大小學弟陳彥鈞，祝福他在學識和工作領域更上一層樓。

陳彥鈞則謙虛表示，今年考試雖有準備，但仍感覺有不足地方，只能以平常心應考，結果竟能順利上榜，覺得非常幸運，很高興有再繼續進修的機會，也很感謝同仁平日的支持和照顧。