國際原子能機構近日致函韓國專家，邀約參與日本核汙染水處置問題技術工作組，中國外交部發言人汪文斌2日主持例行記者會時指出，中國專家方也已獲邀參加工作組，盼國際原能機構充分聽取利益攸關方意見，確保工作組發揮應有作用，實現事前、事中、事後的技術評估和監督。

汪文斌表示，經中國、韓國等利益攸關方多次呼籲，國際原子能機構正積極籌建日本福島核事故汙染水處置問題技術工作組。日前，國際原子能機構祕書長格羅西已發函邀請中國專家參加工作組。中方將全力支持工作組後續工作。希望國際原子能機構充分聽取利益攸關方意見，確保工作組發揮應有的作用，實現對日本福島核汙染水處置進行事前、事中、事後的技術評估和監督。

汪文斌強調，日本福島核事故汙染水處置問題事關重大，不是日本一國私事。中方強烈敦促日方提供一切必要的配合，確保國際原子能機構技術工作組能順利開展工作。在同包括周邊鄰國在內的各利益攸關方及有關國際機構協商並達成共識前，日方不得擅自啟動核汙染水排海。