台北市批發市場防疫專案疫調分析。（北市府提供）

台北市批發市場防疫專案疫調分析。（北市府提供）

台北市批發市場防疫專案策進作為。（北市府提供）

比醫院還多！北市確診數「市場相關」佔5成 柯文哲坦言嚇到：跟教科書寫的不一樣

台北市批發市場屢傳群聚感染，台北市長柯文哲分析，在北市確診個案感染源中，就有5成為市場相關者，高於醫院感染的3成，和教科書寫的不一樣，顯示市場為台灣這波感染中最主要來源，期望近期的區域性普篩能有效阻斷感染源，未來也考慮調整疫苗接種戰略，讓接觸人流多的族群優先施打。

分析北市確診個案感染源，柯文哲發現，約有7、8成的個案可找到感染源，僅有1、2成找不到，表示病毒已潛伏在社區內，但為數不多，但如何揪出社區感染者的確是課題之一。

「這和教科書上寫得不一樣。」柯說，在感染源的分布中，光市場就佔5成，他認為這很嚴重，畢竟過去都以為醫院是感染最大途徑，表示市場是台灣在這波感染中最主要的來源，昨日市場大規模普篩也顯示，無症狀帶原者在台灣社區很多，因為確診者中攤販不多，外圍的人反而很多，要想一下怎麼處理。

柯近一步分析，批發市場感染起初從萬華發生，後來侵入北農第一、二市場，鄰近的環南市場的也中鏢，且環南是北市最重要的批發市場，現在就怕又傳到其他地方去，目前一市、二市感染率不高，已經控制住，下一步希望普篩能有效阻斷感染源了。

為因應無症狀的感染者大量出現，柯指出市府3個防疫精進作為，除了今天做完環南市場確診者疫調、明天完成接觸者匡列外，首先明天會篩檢畜產公司800人，並在萬華成立社區快篩站，會與大型醫學中心合作，進行大規模PCR，進行地毯式搜索揪出社區黑數，再利用精準疫調匡出虎林街、臨近永春市場的熱區，由快篩隊進駐做區域性篩檢。

不過，柯也坦言，雖然設篩檢站容易，但政府沒有公權力強迫民眾篩檢，如果大家不出門篩檢也沒用，日後要思考怎麼辦。他說，疫苗施打部分，除了按照年齡層排之外，是否要以人流接觸最多的職業為優先，調整疫苗接種戰略邏輯。