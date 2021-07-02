環南市場突暴增41例確診，累計迄今97例，恐影響7月12日全國三級警戒解封，台北市長柯文哲2日表示，12日是否解封他還在想、不敢講，因這次1萬4000劑疫苗打下去，要2周才會發揮效用，才能看這個「焦土政策」對疫情防堵的效果多大，因此要觀察到15日才知勝敗。

批發市場群聚染疫無法阻斷，媒體詢問柯文哲是否要道歉，柯未正面回應，他表示，面對問題是解決問題第一步，整個疫情尚在變化，沒人願意被感染，每人都很期望疫情趕快過去，後面還有善後工程，總體來看北市疫情沒有騙人，都有下降。

柯說，如今因批發市場複雜環境，整個疫調系統從北農市場的管理，很多可陸續改進，現在實名制上線、疫苗也慢慢到來，在現有資源做到這樣，差不多了，但仍會想做到更好。

對於7月12日是否有望解封？柯說，他還在想、不敢講，北農2.0專案這次1.4萬劑疫苗打下去，這種焦土政策到底對疫情防堵效果有多大，要觀察到15日就會知道勝敗，15日若直線性下降，就代表戰術成功。