鈺叡收購菱光股權，因其有股東達勝伍有壽險業資金，引發金管會關注。菱光董事長黃育仁2日向台北地檢署告發，指控鈺叡董事長郭冠群涉嫌公開收購說明書不實及背信；郭冠群強調，投資完全符合法規，絕不會介入東元經營權之爭。

菱光表示，鈺叡公司為達勝伍創投出資50%，達勝伍創投股權高達七成以上為壽險公司所投資，郭冠群明知壽險資金不得繞道介入他公司經營權，卻介入東元經營權之爭，涉嫌違背壽險公司付託，郭冠群涉嫌違反背信罪。利用壽險資金違法介入他公司經營權，嚴重傷害主管機關監理威信，金融秩序蕩然無存，也傷害菱光東權益，因此提告。

郭冠群表示，公開收購菱光股票，是基於看好產業的未來性，經過審慎評估後才做此投資決定，規劃透過公開收購取得菱光過半股權後，協助菱光進行轉型升級，符合政府創投及股市法規，他強調，絕不介入東元經營權之爭。

郭冠群表示，達勝伍股東雖有多家保險業者，惟相關經營決策，仍委託財務顧問管理公司建議及公司董事會決議，保險業股東並未擔任達勝伍董事，鈺叡公司董事也沒有任何保險業股東代表，當然更不會有保險業代表介入經營。